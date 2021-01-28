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  28 января 2021
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Мирзиёев поручил генпрокурору составить список людей, замешанных в коррупции

CentralAsia (UZ) -  27 января на видеоселекторном совещании президент Узбекистана поручил генеральному прокурору Нигматилле Юлдашеву выявить причины коррупции в каждом районе Узбекистана. Об этом сообщает Kun.uz.

«Генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев через месяц проведёт собрание национального совета по противодействию коррупции. За это время он поставит диагноз по каждому району», - сказал глава государства.

Руководитель надзорного ведомства должен будет выяснить, почему районы «болеют», почему «не выздоравливают» и кто их поддерживает.

«Столько денег взяли в долг, на воду, на свет. Везде воруют. Даже при строительстве школ и колледжей. Везде коррупция. Это уже не детсад. Нужно кормить 35-миллионное население», - подчеркнул Мирзиёев.

Президент также сообщил, что генеральный прокурор составит список людей, замешанных в коррупции. Глава государства заявил, что «их вопрос рассмотрим потом».

«Везде коррупция. Если бы наладили энергосистему за 30 лет, проблем не было бы», - заключил глава государства, говоря об энергетике.

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