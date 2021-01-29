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  29 января 2021
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Объявлен состав нового правительства Монголии

CentralAsia (MNG) -  Новый премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ назвал министров, которые войдут в состав его кабинета.

Отмечается, что четыре женщины-министра будут работать в кабинете премьер-министра.

Новый состав правительства Монголии выглядит следующим образом:

- заместитель премьер-министра С.Амарсайхан;

- вице-премьер или председатель Кабинета Министров Ц. Нямдорж;

- министр природы, окружающей среды и туризма Н.Уртнасан;

- министр юстиции и внутренних дел Х. Нямбаатар;

- министр финансов Б.Жавхлан;

- министр иностранных дел Б. Батцэцэг;

- министр культуры Ч. Номин;

- министр здравоохранения С.Энхболд;

- министр образования и науки Л.Энх-Амгалан;

- министр труда и социальной защиты населения А.Ариунзаяа;

- министр энергетики Н.Тавинбэх;

- министр строительства и градостроительства Б.Мөнхбаатар;

- министр обороны Г.Сайханбаяр;

- министр дорог и транспорта Л.Халтар;

- министр горной и тяжелой промышленности Г.Ёндон;

- министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, З. Мэндсайхан


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