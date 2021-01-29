Объявлен состав нового правительства Монголии

CentralAsia (MNG) - Новый премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ назвал министров, которые войдут в состав его кабинета.
Отмечается, что четыре женщины-министра будут работать в кабинете премьер-министра.
Новый состав правительства Монголии выглядит следующим образом:
- заместитель премьер-министра С.Амарсайхан;
- вице-премьер или председатель Кабинета Министров Ц. Нямдорж;
- министр природы, окружающей среды и туризма Н.Уртнасан;
- министр юстиции и внутренних дел Х. Нямбаатар;
- министр финансов Б.Жавхлан;
- министр иностранных дел Б. Батцэцэг;
- министр культуры Ч. Номин;
- министр здравоохранения С.Энхболд;
- министр образования и науки Л.Энх-Амгалан;
- министр труда и социальной защиты населения А.Ариунзаяа;
- министр энергетики Н.Тавинбэх;
- министр строительства и градостроительства Б.Мөнхбаатар;
- министр обороны Г.Сайханбаяр;
- министр дорог и транспорта Л.Халтар;
- министр горной и тяжелой промышленности Г.Ёндон;
- министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, З. Мэндсайхан