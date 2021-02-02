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  2 февраля 2021
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Генсек ООН осудил военный переворот в Мьянме
Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш
// EPA-EFE
Предыстория: В Мьянме военные захватили власть

CentralAsia (CA) -  Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш назвал «серьезным ударом» по демократическим реформам арест высших политических лидеров Мьянмы и заявление о передаче всей власти военным. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

В числе задержанных – президент страны Вин Мьин и госсоветник Аунг Сан Су Чжи. В своем заявлении глава ООН призвал командование вооруженных сил Мьянмы «уважать волю народа и соблюдать демократические нормы», а также улаживать любые разногласия путем мирного диалога.

Аресты и захват власти военными произошли буквально за несколько часов до начала сессии нового парламента, на выборах в который, по сообщениям, 80% мест получила Национальная лига за демократию (НЛД), возглавляемая Аунг Сан Су Чжи. Однако ряд политических партий и военные оспаривали результаты выборов, что привело к эскалации напряженности между правительством и армией.

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