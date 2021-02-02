Генсек ООН осудил военный переворот в Мьянме

Антониу Гутерриш // EPA-EFE

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш назвал «серьезным ударом» по демократическим реформам арест высших политических лидеров Мьянмы и заявление о передаче всей власти военным. Об этом сообщает Центр новостей ООН.



В числе задержанных – президент страны Вин Мьин и госсоветник Аунг Сан Су Чжи. В своем заявлении глава ООН призвал командование вооруженных сил Мьянмы «уважать волю народа и соблюдать демократические нормы», а также улаживать любые разногласия путем мирного диалога.



Аресты и захват власти военными произошли буквально за несколько часов до начала сессии нового парламента, на выборах в который, по сообщениям, 80% мест получила Национальная лига за демократию (НЛД), возглавляемая Аунг Сан Су Чжи. Однако ряд политических партий и военные оспаривали результаты выборов, что привело к эскалации напряженности между правительством и армией.