Поздравление Вьетнама новому министру иностранных дел Монголии

CentralAsia (MNG) - Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Фам Бинь Минь направил поздравление Батцэцэгу Батмөнху с назначением министром иностранных дел Монголии.

Вьетнам и Монголия установили дипломатические отношения 17 ноября 1954 года. За последние 67 лет двусторонняя дружба и сотрудничество стали свидетелями развития с достижениями в различных областях, от политики, экономики, образования и культуры до обмена людьми. Они также тесно сотрудничают на международных и региональных форумах, членами которых являются оба, - говорится в поздравлениях.





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