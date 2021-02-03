«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Туркменистан до 1 марта

CentralAsia (TM) - Белорусская авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку авиарейсов в ряд стран, включая Туркменистан. Об этом сообщается на сайте компании.

Рейсы из Беларуси в Ашхабад и Ригу не будут выполняться до 1 марта, в Алматы и Будапешт — до 27 марта, во все аэропорты России, кроме московского Домодедово, — тоже до 27 марта, а в Женеву — до 30 октября.

Возврат денег за купленные билеты или изменение даты полета возможно до 31 марта, а по ряду маршрутов (включая Минск-Ашхабад-Минск) — до 30 июня. Пассажиров просят не спешить и тщательно обдумать, на какую дату будет произведен обмен. Это можно сделать только один раз. Но обмен будет производиться даже после того дня, когда должен был состояться отмененный рейс.

Ранее авиакомпания «Туркменистан» также продлила приостановку международных рейсов до 28 февраля, передает turkmen.news.

Рейсы в связи с эпидемией COVID-19 не осуществляются с марта 2020 года. С августа Туркменистан организует вывозные рейсы для соотечественников, застрявших за рубежом. Однако попасть на самолеты трудно, и многие граждане оказались в бедственном положении.