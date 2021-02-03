[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Туркменистан до 1 марта

CentralAsia (TM) -  Белорусская авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку авиарейсов в ряд стран, включая Туркменистан. Об этом сообщается на сайте компании.

Рейсы из Беларуси в Ашхабад и Ригу не будут выполняться до 1 марта, в Алматы и Будапешт — до 27 марта, во все аэропорты России, кроме московского Домодедово, — тоже до 27 марта, а в Женеву — до 30 октября.

Возврат денег за купленные билеты или изменение даты полета возможно до 31 марта, а по ряду маршрутов (включая Минск-Ашхабад-Минск) — до 30 июня. Пассажиров просят не спешить и тщательно обдумать, на какую дату будет произведен обмен. Это можно сделать только один раз. Но обмен будет производиться даже после того дня, когда должен был состояться отмененный рейс.

Ранее авиакомпания «Туркменистан» также продлила приостановку международных рейсов до 28 февраля, передает turkmen.news.

Рейсы в связи с эпидемией COVID-19 не осуществляются с марта 2020 года. С августа Туркменистан организует вывозные рейсы для соотечественников, застрявших за рубежом. Однако попасть на самолеты трудно, и многие граждане оказались в бедственном положении.

print
  • Монголия окажет полную поддержку гражданам в реализации жилищной политики, - премьер-министр
  • Президент Туркменистана осмотрел новую униформу для силовых структур
  • Правительство Монголии запустит вторую волну электронного перехода и интегрирует 592 услуг в E-Mongolia


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com