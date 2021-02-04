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  4 февраля 2021
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Индия требует от Монголии завершить строительство нефтепровода вовремя

CentralAsia (MNG) -  Индийское правительство подтвердило свою приверженность строительству первого нефтеперерабатывающего завода в Монголии, но также оказало небольшое давление на правительство Монголии, чтобы обеспечить своевременное строительство сопутствующего трубопровода.

В ходе видеоконференции с тогдашнем главным секретарем кабинета министров Л. Оюун-Эрдэнэ и министром горной промышленности Г. Ёндоном, союзный министр нефти, природного газа и стали Индии Шри Дхармендра Прадхан сказал, что он надеется, что Монголия завершит подключение нефтепровода к нефтеперерабатывающему заводу «намного раньше» его открытия.

Нефтеперерабатывающий завод, который в значительной степени финансируется правительством Индии через кредитную линию, предоставленную во время визитов на высоком уровне в 2015 году, строится в сомоне Алтанширээ в аймаке Дорноговь. Его планируется завершить в 2022 году.

Несмотря на добычу и экспорт тысяч баррелей нефти в день, Монголия зависит от импорта готовой нефтехимической продукции из России для удовлетворения внутреннего спроса.

Проект монгольского нефтеперерабатывающего завода, как известно, направлен на снижение этой зависимости.

Интересно, что нефтеперерабатывающий завод, по-видимому, является крупнейшим проектом, который Индия реализует в рамках программы кредитных линий, что свидетельствует о стремлении Нью-Дели укрепить связи с Улан-Батором. Управление проектом осуществляет государственная компания Engineers India Ltd.

Однако тот факт, что правительство Индии публично обратилось к Монголии с просьбой завершить строительство трубопровода до открытия нефтеперерабатывающего завода, предполагает, что оно может быть обеспокоено задержкой проекта.

Прадхан сказал, что он «стремился к сотрудничеству [Оюун-Эрдэнэ и Ёндон] в завершении строительства этого трубопровода задолго до ввода в эксплуатацию нефтеперерабатывающего завода».

Взамен Прадхан указал, что Индия надеется получить больший доступ к минеральным запасам Монголии.

«Мы надеемся на установление тесных партнерских отношений с монгольскими компаниями в области добычи полезных ископаемых, угля и стали», - сказал он.

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