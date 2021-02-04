Впервые министром в США стал открытый гей

Пит Буттиджич // Reuters

CentralAsia (CA) - Сенат США утвердил на пост министра транспорта Пита Буттиджича. 39-летний политик стал первым открытым геем в кабинете министров Соединенных Штатов, пишет агентство Associated Press.



Ему будет поручено продвигать программу президента Джо Байдена по восстановлению национальной инфраструктуры и борьбе с изменением климата.



Буттиджич — бывший мэр города Саут-Бенд, штат Индиана. Его кандидатуру одобрили 86 конгрессменов против — 13.



Буттиджич возглавил ведомство с 55 000 сотрудниками и бюджетом в десятки миллиардов долларов. Он пообещал оперативно приступить к работе по восстановлению доверия потребителей к транспортным сетям Америки, таким как авиалинии, автобусы, системы городского метро и Amtrak, и предотвратить резкое падение пассажиропотока в условиях пандемии коронавируса.