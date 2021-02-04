Впервые министром в США стал открытый гей

- Азия и мир, общество
- 12:56, 04 февраля 2021
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CentralAsia (CA) - Сенат США утвердил на пост министра транспорта Пита Буттиджича. 39-летний политик стал первым открытым геем в кабинете министров Соединенных Штатов, пишет агентство Associated Press.
Ему будет поручено продвигать программу президента Джо Байдена по восстановлению национальной инфраструктуры и борьбе с изменением климата.
Буттиджич — бывший мэр города Саут-Бенд, штат Индиана. Его кандидатуру одобрили 86 конгрессменов против — 13.
Буттиджич возглавил ведомство с 55 000 сотрудниками и бюджетом в десятки миллиардов долларов. Он пообещал оперативно приступить к работе по восстановлению доверия потребителей к транспортным сетям Америки, таким как авиалинии, автобусы, системы городского метро и Amtrak, и предотвратить резкое падение пассажиропотока в условиях пандемии коронавируса.