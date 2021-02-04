[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Впервые министром в США стал открытый гей
Пит Буттиджич
Пит Буттиджич
// Reuters

CentralAsia (CA) -  Сенат США утвердил на пост министра транспорта Пита Буттиджича. 39-летний политик стал первым открытым геем в кабинете министров Соединенных Штатов, пишет агентство Associated Press.

Ему будет поручено продвигать программу президента Джо Байдена по восстановлению национальной инфраструктуры и борьбе с изменением климата.

Буттиджич — бывший мэр города Саут-Бенд, штат Индиана. Его кандидатуру одобрили 86 конгрессменов против — 13.

Буттиджич возглавил ведомство с 55 000 сотрудниками и бюджетом в десятки миллиардов долларов. Он пообещал оперативно приступить к работе по восстановлению доверия потребителей к транспортным сетям Америки, таким как авиалинии, автобусы, системы городского метро и Amtrak, и предотвратить резкое падение пассажиропотока в условиях пандемии коронавируса.

print
  • Узбекистан занял 155-е место в рейтинге демократии
  • 15% населения Великобритании получили вакцину от коронавируса
  • Впервые министром в США стал открытый гей


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com