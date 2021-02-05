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  5 февраля 2021
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Обсуждалось присоединение Монголии к Generation Unlimited

CentralAsia (MNG) -  Виртуальная встреча была проведена для обсуждения присоединения Монголии к Generation Unlimited, глобального партнерства для молодежи и с молодежью.

На встрече присутствовали официальные лица Министерства труда и социальной защиты, Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, ЮНИСЕФ и Generation Unlimited, в том числе министр труда и социальной защиты А.Ариунзаяа, постоянный представитель Монголии при ООН В.Энхболд, бывший директор Generation Unlimited Роберто Бенеш, недавно назначенный генеральный директор Generation Unlimited Кевин Фрей и представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Монголии Алекс Хейкенс. На встрече министр А.Ариунзаяа выразила заинтересованность в присоединении к Generation Unlimited в качестве партнера.

Generation Unlimited — это глобальное многосекторальное партнерство, призванное удовлетворить насущную потребность в расширении возможностей образования, обучения и трудоустройства для молодых людей в возрасте от 10 до 24 лет в беспрецедентных масштабах. Программа Generation Unlimited, запущенная на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 2018 году, вызвала широкий интерес со стороны правительства и лидеров промышленности и других ключевых секторов, приверженных объединению усилий вокруг молодежи для достижения широкомасштабного воздействия.

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