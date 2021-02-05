Кыргызстан и Узбекистан договорились ускорить оформление оставшихся участков границ

CentralAsia (UZ) - Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов в Алматы встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Одной из тем переговоров стали вопросы делимитации границ между странами.

Как сообщили в пресс-службе правительства КР, стороны заявили о необходимости ускорения работы по юридическому оформлению оставшихся участков кыргызско-узбекской границы.

Протяженность кыргызской-узбекской границы составляет 1378 километров. Из них описано 1170 км или 85%. Между Кыргызстаном и Узбекистаном существует 9 спорных территорий, там нередко происходят конфликты между гражданами двух стран.

По данным Государственной пограничной службы, за 2020 год зафиксировано 12 инцидентов на границе Кыргызстана с соседними государствами, на кыргызско-таджикском участке госграницы произошло 9 инцидентов, на кыргызско-узбекском – 3.

Премьер-министр Улукбек Марипов принимает участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы.