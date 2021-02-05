Сенат Узбекистана одобрил закон о переносе даты выборов

CentralAsia (UZ) - Сенат Олий Мажлиса Узбекистана 5 февраля на пленарном заседании одобрил закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты в связи с совершенствованием законодательства о выборах.

По словам председателя Комитета Сената по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам Наримана Умарова, в законе учтены недостатки в организации и проведении парламентских выборов 2019 года, а также рекомендации Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что законом вносится поправка в статью 117 Конституции, которая предусматривает перенос даты выборов президента Узбекистана, в Законодательную палату Олий Мажлиса и Жокаргы Кенес Каракалпакстана, а также в представительные органы государственной власти областей, районов и городов с первого воскресенья третьей декады декабря на первое воскресенье третьей декады октября.

Закон вступит в силу после подписания президентом.