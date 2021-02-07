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  7 февраля 2021
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Более 100 человек погибли в результате наводнения в Индии

CentralAsia (CA) -  От 100 до 150 человек могли погибнуть в результате наводнения в штате Уттаракханд на севере Индии. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на представителя местных властей.

Уровень воды в реке Дхаулиганге поднялся после схода ледника. Была повреждена строящаяся на реке электростанция. Как сообщает The Times of India, в результате наводнения могли погибнуть 150 рабочих, связь с ними потеряна.

В район, пострадавший от наводнения, направили несколько бригад спасателей. Власти эвакуируют людей.

В ноябре наводнения, вызванные сильными дождями, затронули более 238 тыс. жителей Мексики в трех штатах страны, сообщало Национальное координационное управление сил гражданской обороны. Помощь населению пострадавших регионов передали Франция, Россия, Румыния, Испания, Великобритания и Дания.

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