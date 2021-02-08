В Монголии пенсии будут переходит по наследству

CentralAsia (MNG) - В 2015 году в Монголии был принят Закон о государственной политике пенсионной реформы до 2030 года.

Министр труда и социальной защиты населения А.Ариунзаяа сообщила на своем сайте, что ведомство работает над принятием пакета законов в рамках закона на весенней сессии.

Министерство делает упор на системную реформу.

Освещая реформу системы социального страхования:

Внедрить многоуровневую пенсионную систему;

Улучшение управления социальным страхованием и инвестиционной системой;

Будет создана система премий, удобная для работодателей, страхователей и государственного бюджета;

Услуги социального страхования будут полностью электронными;

Пенсии переходят по наследству;

Пособие выплачивается из одного фонда;

Все будут застрахованы социальным страхованием.

В настоящее время пенсионные взносы выплачиваются по 8,5% каждым работодателем и сотрудником, и эта сумма сохранится до 1 июля 2021 года.

Что касается выплаты взносов, она сказала: «Когда наша страна присоединилась к программе МВФ в 2017 году, пенсионные взносы были увеличены до 19 процентов к 2020 году, что является возвращением к уровню 2007 года. Во время пандемии СOVID-19 правительство ввело политику льгот и освобождений с апреля 2020 года. Если ситуация не улучшится в будущем, эта политика обязательно будет продолжена».

По ее словам пенсия будет в наследство. Однако кто и как сможет получить по наследству пенсионные накопления будет уточнено в пакете законов на весенней сессии.

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