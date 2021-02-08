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  8 февраля 2021
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Узбекистан наградил знаком отличия Уполномоченного по правам человека РФ Татьяну Москалькову

CentralAsia (UZ) -  Посол Узбекистана Ботиржон Асадов в торжественной обстановке вручил нагрудной знак «Инсон хукуклари химояси учун» Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. Об этом сообщается на странице посольства в соцсетях.

Татьяна Москалькова выразила признательность узбекской стороне за внимание и высокую оценку её труда, а также вклада в развитие двусторонних связей в области защиты прав граждан.

В ходе встречи обсуждены вопросы взаимного сотрудничества в области защиты прав граждан, а также выражена благодарность за правовую помощь, оказываемую Уполномоченным по правам человека в России гражданам республики, пребывающим на российской территории, в том числе в период пандемии.

Нагрудной знак «Инсон хукуклари химояси учун» был учрежден Постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 3 ноября 2011 года и выдается в целях поощрения граждан за внесения весомого вклада в защиту прав и свобод человека.

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