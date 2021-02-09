Президент Узбекистана подписал закон о переносе выборов на октябрь

CentralAsia (UZ) - 8 февраля Шавкат Мирзиёев подписал закон о внесении в Конституцию поправки, касающийся даты проведения выборов, а также изменений в Избирательный кодекс и закон о финансировании партий. 29 января закон был принят законодательной палатой, а также был одобрен сенатом 5 февраля.

Законом вносится поправка в Конституцию, касающаяся переноса дня проведения выборов президента, в Законодательную палату, в Жокаргы Кенес Каракалпакстана, а также в представительные органы государственной власти областей, районов и городов с первого воскресенья третьей декады декабря на первое воскресенье третьей декады октября. В этом году этот день выпадает на 24 октября.

Закон был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса 29 января и одобрен на 12-м пленарном заседании Сената 5 февраля.