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  10 февраля 2021
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Для застрявших в России граждан Узбекистана организовали ещё один поезд из Волгограда

CentralAsia (UZ) -  Назначен дополнительный рейс поезда из города Волжский в Ташкент. Он отправится со ст. «Волжский» 19 февраля в 20.50, чтобы вывезти с территории РФ граждан Узбекистана.

По территории России поезд проследует без дополнительных остановок. Вывоз граждан Узбекистана осуществляется в рамках существующих международных договоренностей между правительством РФ и Узбекистана.

На специально назначенный для узбекских мигрантов дополнительный поезд уже раскуплены билеты, сообщили российские СМИ.

С сентября 2020 года вывоз мигрантов осуществляется в рамках договоренностей между правительствами Российской Федерации и Узбекистана. Во время отправления первого поезда на родину пытались попасть тысячи человек из Волгоградской, Ростовской области и соседних регионов. За январь 2021 года из Волжского в Ташкент уже было отправлено четыре рейса.

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