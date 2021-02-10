Для застрявших в России граждан Узбекистана организовали ещё один поезд из Волгограда

CentralAsia (UZ) - Назначен дополнительный рейс поезда из города Волжский в Ташкент. Он отправится со ст. «Волжский» 19 февраля в 20.50, чтобы вывезти с территории РФ граждан Узбекистана.

По территории России поезд проследует без дополнительных остановок. Вывоз граждан Узбекистана осуществляется в рамках существующих международных договоренностей между правительством РФ и Узбекистана.

На специально назначенный для узбекских мигрантов дополнительный поезд уже раскуплены билеты, сообщили российские СМИ.

С сентября 2020 года вывоз мигрантов осуществляется в рамках договоренностей между правительствами Российской Федерации и Узбекистана. Во время отправления первого поезда на родину пытались попасть тысячи человек из Волгоградской, Ростовской области и соседних регионов. За январь 2021 года из Волжского в Ташкент уже было отправлено четыре рейса.