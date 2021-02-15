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  15 февраля 2021
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В Узбекистане 55% владельцев снесенных домов не получили компенсации

CentralAsia (UZ) -  Сотрудник Генеральной прокуратуры Узбекистана Абдурахим Мухиддинов заявил на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций, что 55% владельцев недвижимости не получили компенсации за снесенную недвижимость.

— По состоянию на 1 января 2020 года долг по выплате компенсации за сносы и изъятие земель был в размере 443 млрд сумов. Однако в прошлом году соответствующие ведомства заплатили всего лишь 202 млрд сумов, то есть 45% владельцев недвижимости получили компенсации, — сказал он.

Компенсации в размере 151,5 млрд сумов ($14,4 млн) были выплачены наличными деньгами, 10,7 млрд сумов ($1,1 млн) в качестве предоставления участка земли и 39,2 млрд ($3,7 млн) в качестве имущества.

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  • В Узбекистане 55% владельцев снесенных домов не получили компенсации


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