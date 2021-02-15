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  15 февраля 2021
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За сутки в Узбекистане выявили 26 новых случаев коронавируса. Всего 79 442

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 14 февраля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 79 442 (+26).

По данным Минздрава, 26 новых случаев выявлены в трёх регионах страны (Андижан, Ташкентская область и город Ташкент).

Общее число выздоровевших пациентов составляет 77 928 (+38), а показатель выздоровления составил 98%.

В настоящее время, из 892 пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях, 153 находятся в тяжёлом состоянии, а 28 - в критическом.

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