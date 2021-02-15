В Узбекистане планируют ввести уголовное наказание за призыв к массовым беспорядкам

CentralAsia (UZ) - Две партии Узбекистана «Миллий тикланиш» и «Адолат» подготовили законопроект о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс, Кодекс об административной ответственности, а также закон «Об информатизации».

Изменения предусматривают введение уголовной ответственности за призывы к массовым беспорядкам и насилию,сообщил в соцсетях глава центрального совета «Миллий тикланиш» Алишер Кодиров.

Документом предлагается дополнить статью 244 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса пунктом о введении ответственности за активное неповиновение законным требованиям представителей власти, публичный призыв к массовым беспорядкам и насилию над гражданами. За эти правонарушения могут быть применены санкции в виде штрафов, исправительных работ до 2 лет, ограничения свободы от 3 до 5 лет или лишения свободы от 3 до 6 лет.

Кроме того, статья 201 (нарушение порядка организации, проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций) КоАо может быть дополнена пунктом, которым вводится ответственность за публичный призыв к невыполнению или нарушению требований законодательных документов, в том числе, путем использования СМИ, сетей телекоммуникаций и интернета, а также печати и других способов распространения текстов. За это может быть назначен штраф от 60 до 80 базовых расчётных величин (БРВ). В настоящее время 1 БРВ равна 245 000 сумам ($23).

Предусматривается запретить блогерам призывать к массовым беспорядкам, применению насилия по отношению к гражданам, проведению собраний с нарушением установленного порядка, митингам, уличным шествиям и демонстрациям, распространять ложную информацию, угрожающую общественному порядку и безопасности.

Поправками владельцев сайтов и сервисов обмена быстрыми сообщениями могут обязать размещать у себя адреса электронной почты для направления им заявлений об незаконно распространяемой информации, а также свои фамилию и инициалы или наименование

Кроме того, могут обязать отображать информацию об уникальных адресах (IP-адресах), идентифицирующих страну нахождения комментаторов, на сайтах и в системе доменных имен национального сегмента интернета.