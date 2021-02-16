Звезда пара-тхэквондо из Монголии Энхтуяа надеется вдохновить перед дебютом в Токио-2020

CentralAsia (MNG) - Чемпионка мира по пара-тхэквондо из Монголии Энхтуяа Хурэлбаатар говорит, что хочет вдохновить других, претендуя на победу в Паралимпийских играх на Токио-2020.

29-летняя спортсменка завоевала золотую медаль на чемпионате мира 2017 года в Лондоне в весовой категории до 49 килограммов среди женщин.

Энхтуяа на протяжении всей своей жизни сталкивалась с невзгодами после несчастного случая в возрасте 13 лет, в результате которого ей ампутировали руку.

Ее инвалидность была указана как причина, когда ей отказали в стипендии по договору межправительства Монголии и Китая на заключительном этапе утверждения, когда она готовилась к дебюту на Паралимпийских играх по тхэквондо в Токио в качестве матери-одиночки.





На ковре она была дисквалифицирована при защите своего титула чемпиона мира в 2019 году из-за незаконного удара ногой.

«Я думаю: «Да, я мать-одиночка, и мне 29 лет», но этот вопрос меня мотивирует», - сказала Энхтуяа Международному паралимпийскому комитету.

«Я хочу произвести впечатление на людей и хочу, чтобы они меня поняли».

«Неважно, одиноки ли вы, разведены или у вас есть ребенок».

«Я хочу сказать, что как женщина я могу это сделать».

«Я хочу сказать людям, что у вас есть этот шанс, у вас есть такая возможность, просто воспользуйтесь ею и верьте, если вы хотите изменить свое будущее».







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