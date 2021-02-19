Алишер Усманов за свой счет купит для Узбекистана 500 тысяч доз вакцины от коронавируса, - Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - Российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов за свой счет приобретёт для Узбекистана 500 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев на внеочередном заседании Наманганского областного Совета народных депутатов.

Глава государства сообщил, что на первом этапе планируется поставить 1 миллион вакцин, передают местные СМИ.

«Алишер Бурханович заявил, что из 1 миллиона вакцин купит 500 тысяч за свой счет. «Я люблю Наманган, передайте им первые 50 тысяч доз», - попросил он. Мы рассматриваем вопрос о вакцинации », - сказал сказал глава государства.

18 февраля Мирзиёев посетил с визитом Наманганскую область.

Ранее власти Узбекистана приняли решение сертифицировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" и закупить 1 миллион доз этого препарата.

Замглавы Службы санэпидблагополучия и общественного здоровья Узбекистана Ботыр Курбанов заявил, что массовая вакцинация от коронавируса стартует в марте, а до конца 2021 года будут привиты 7 миллионов человек, или 20% населения.

Вакцинация будет проходить на добровольной основе. Первыми вакцину получат люди старше 65 лет, лица с хроническими заболеваниями, сотрудники медицинских, образовательных учреждений и правоохранительных органов, которые работают в контакте с населением.

Сегодня в стране проходит третья фаза клинических испытаний китайской вакцины ZF 2001. Уже 6823 добровольца получили первую дозу, 2556 человек – вторую дозу и 6 добровольцев – третью дозу препарата.

Мининновации предложило в случае успешного завершения испытаний использовать этот препарат для вакцинации населения Узбекистана. Производство вакцины будет локализовано.

Кроме того, планируется получить 100 тысяч доз препарата Comirnaty производства Pfizer-BioNTech (США-Германия). Прививку этой вакциной предполагалось начать в апреле или мае.

В рамках программы COVAX Узбекистан получит 2,6 миллиона доз вакцины AstraZeneca (Англия-Швеция). Первая партия из 800 тысяч доз вакцины от коронавируса прибудет в страну в марте, а основная часть будет доставлена к середине этого года.