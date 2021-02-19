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  19 февраля 2021
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Главы МИД Таджикистана и Узбекистана договорились поддерживать высокий уровень отношений стратегического партнерства

CentralAsia (TJ) -  Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин встретился с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым, который прибыл в Душанбе с однодневным рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Таджикистана, министры обсудили комплекс двусторонних вопросов таджикско-узбекского политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, обменялись мнениями по взаимодействию двух стран в рамках международных и региональных организаций.

Выразив удовлетворение братскими и взаимоуважительными двусторонними связями, министры подчеркнули, что усилиями внешнеполитических ведомств и далее будут поддерживать высокий уровень отношений стратегического партнерства, последовательно выполнять поставленные главами государств задачи.

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