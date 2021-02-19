В Узбекистане запретили допрашивать задержанных без участия адвоката

CentralAsia (UZ) - Закон об изменениях и дополнениях в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы Узбекистана подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает министерство юстиции Узбекистана на своем официальном русскоязычном канале в мессенджере Telegram.



Изменения ограничивают срок задержания 48 часами с момента фактического задержания лица, тогда как раньше срок отсчитывался с момента доставления задержанного в тот или иной правоохранительный орган.

Дополнения же предусматривают обязательное с момента фактического задержания или завершения связанного с задержанием оперативно-розыскного мероприятия обеспечение задержанному встречи наедине с защитником до проведения связанных с ним процессуальных действий. Получение представителями проводящих оперативно-розыскную деятельность правоохранительных органов заявлений, объяснений и показаний от подозреваемого, обвиняемого или подсудимого дозволяется при письменном разрешении дознавателя, следователя, прокурора или судьи, причем только при участии защитника, за вычетом случаев, когда допускается отказ от защитника.

Обязательное присутствие защитника предписывается по делам, в которых проводится предварительное слушание, делам в отношении подозреваемых или обвиняемых в совершении особо тяжкого преступления, при решении вопроса о заключении под стражу или домашнем аресте в качестве меры пресечения, а также по делам, по которым заключено соглашение о признании вины.

Ранее в парламенте Узбекистана был рассмотрен законопроект об усилении защиты прав потребителей.