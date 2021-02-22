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  22 февраля 2021
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В России в возрасте 75 лет умер бывший вице-премьер Туркменистана Валерий Отчерцов
вице-премьер Туркменистана Валерий Отчерцов
вице-премьер Туркменистана Валерий Отчерцов

CentralAsia (TM) -  В Москве скончался бывший вице-премьер правительства Туркменистана Валерий Отчерцов, сообщает «Гундогар». Бывший туркменский политик умер 20 февраля в возрасте 75 лет после тяжелой болезни.

Отчерцов родился в Иркутской области, в 1969 году окончил Ижевский механический институт, одновременно работая на Ижевском мотозаводе. Он был секретарем заводского комитета комсомола, а затем его избрали первым секретарем Ижевского горкома ВЛКСМ.

По окончании учебы Отчерцов уехал в Туркменистан, где стал вторым секретарем Ашхабадского городского комитета Коммунистической партии республики и заместителем председателя Верховного совета Туркменской ССР. В 1991-1992 годах он занимал пост председателя Комитета по координации торговли, потребительского рынка и продовольствия при президенте Туркменистана, а в 1992 году был назначен вице-премьером. В 1995-1996 годах Отчерцов одновременно занимал пост министра экономики и финансов.

В 1996 году Отчерцов был уволен с формулировкой «в связи с выездом за пределы Туркменистана» и назначен советником-посланником по экономическим вопросам посольства Туркменистана в России. Сам он объяснял переезд семейными обстоятельствами. В 1997 году он перешел в компанию «Итера», где работал до ухода на пенсию в конце 2000-х годов.

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