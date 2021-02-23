25 монгольские компаний выплатят дивиденды в размере 78 млрд.тугриков

CentralAsia (MNG) - В соответствии с Законом о компаниях Монголии совет директоров акционерного общества должен решать вопросы, касающиеся распределения дивидендов, в течение 50 дней после окончания финансового года и представлять отчет о распределении дивидендов в Комитет по финансовому регулированию.

В 2019 году 43 акционерных общества решили выплатить 112,1 млрд.тугриков (около $ 39,3 млн)на дивиденды, а в 2020 году 35 компаний выплатили 132,7 млрд.тугриков (около $ 46,6 млн) на дивиденды.

По сообщению Комиссии по финансовому регулированию, 25 акционерных обществ приняли решение выплатить своим акционерам в этом году 78 млрд.тугриков (около $ 27,4 млн).

В число компаний входят Tumen Shuvuut JSC, LendMN NBFI, Makh Impex LLC, Bodi Insurance, Ard Insurance, Ulaanbaatar Buk, Ard Credit, APU Company, Monos Foods, Mongolia Telecom Company, Mongol Post, Mandal Insurance, Hermes Center и другие.

Выплата дивидендов будет осуществляться акционерам компаний через Центральный депозитарий ценных бумаг Монголии.

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