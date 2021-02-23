«Отпор. Сдерживание. Сотрудничество». Новые санкции ЕС в отношении российских чиновников

CentralAsia (CA) - Министры иностранных дел стран Евросоюза 22 февраля обсудили приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Как сообщает bbc, они договорились ввести санкции против ряда российских чиновников.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель надеется, что список россиян, подпадающих под эти санкции, будет определен в течение недели. Агентство «Рейтер» предполагает, что среди них будет глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, директор Национальной гвардии Виктор Золотов и генеральный прокурор Игорь Краснов.

Также Боррель сформулировал новый подход Евросоюза к отношениям с Россией: «Давать отпор — там, где Россия нарушает международное право и права человека. Сдерживать — там, где Россия пытается усилить давление на нас, в том числе посредством дезинформации и кибератак. Сотрудничать — в тех вопросах, в которых мы заинтересованы».