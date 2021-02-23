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  23 февраля 2021
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В Узбекистане сняли на видео танцы тысяч птиц в небе

CentralAsia (UZ) -  В Чимбайском районе Каракалпакстана 22 февраля очевидцы сняли на видео танец стаи птиц. Данное природное явление называется мурмурацией.

Одному из пользователей сети удалось запечатлеть эти моменты на камеру своего мобильного телефона, сообщили местные СМИ.

«Птичьи облака» формируют сами птицы, несмотря на их огромное количество – они не сталкиваются друг с другом. Скорость птиц достигает 40 км/ч. Во время полета каждая птица имеет свое положение, при котором она получает достаточно солнечного света.

Ученые предполагают, что причиной формирования мурмурации птиц является защита от внешней угрозы. До сих пор этот феномен заставляет ученых ломать голову в поисках истинной причины формирования «птичьих облаков» и даже компьютерное моделирование не помогает понять это явление.


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