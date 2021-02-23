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  23 февраля 2021
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В медучреждениях Туркменабада проводят проверку из-за смерти младенца

CentralAsia (TM) -  В медицинских учреждениях Туркменабада проводят прокурорскую проверку из-за смерти младенца в перинатальном центре «Эне Мяхри». Как сообщают источники turkmen.news, проверяющие сначала явились в этот центр, а сейчас дошли до городской поликлиники №2.

О гибели новорожденного известно немного. Инцидент произошел в конце 2020 года. Источники сообщают, что у матери не было ни мужа, ни других родственников. Она не смогла дать врачам взятку за должный уход, хотя все в стране хорошо осведомлены о негласных поборах в госпиталях. В итоге ребенок скончался в отсутствии необходимого врачебного ухода.

При проверке документов в «Эне Мяхри» выяснилось, что врачи оказывали ряд услуг в обход кассы, подделывали различные документы и справки. Аналогичные нарушения выявлены в поликлинике, где беременных ставят на учет. В причастности к «серым» схемам подозревают около десяти врачей и медсестер из поликлиники. Также под подозрение попала начальница аптеки при медучреждении.

Это уже вторая массовая проверка в Туркменабаде за последнее время. Перед этим прокуратура и управление образования в течение более чем месяца проверяли школы. Их интересовало все: посещаемость, соблюдение масочного режима, конспекты, личные дела учителей. Учителя ряда школ жаловались в прокуратуру на несправедливое распределение часов, на неудобное расписание (педагог может вести уроки утром и после обеда, при этом отлучиться в перерыве не имеет права).

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