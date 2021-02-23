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  23 февраля 2021
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В Туркменистане построят конюшню на 600 ахалтекинских лошадей

CentralAsia (TM) -  На территории Геокдепинского этрапа Ахалского велаята Туркменистана построят конюшню на 600 голов. Об этом сообщил на состоявшемся сегодня рабочем видеосовещании заместитель председателя Кабинета Министров Эсенмырат Оразгелдиев, представив президенту Туркменистана её проект.

По словам вице-премьера, в конном комплексе общей площадью 15,4 гектара будут созданы все условия для содержания племенных ахалтекинских скакунов, а также для изучения на научной основе характерных особенностей «небесных» коней, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

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