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  24 февраля 2021
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В Чехии людей обязали носить по две маски сразу

CentralAsia (CA) -  Жителей Чехии с 25 февраля обязали носить в местах скопления людей либо респираторы, либо наномаски, либо по две медицинские маски сразу, сообщило РИА Новости.

Как сообщил глава минздрава Ян Блатны, это связано с распространением британского штамма коронавируса. Новое требование будет распространяться, в частности, на магазины, больницы, общественный транспорт и остановки.

"Во всех перечисленных местах граждане должны будут иметь с четверга на лице респиратор типа FFP2, или наномаску, или одновременно две хирургические маски", - сказал Блатны.

В последние дни, после новости о намерении правительства ввести обязательное ношение респираторов, их ежедневно практически к полудню раскупают и в аптеках, и в магазинах. Самые дешевые респираторы практически полностью распроданы и в интернет-магазинах.

Медики опасаются, что многие ради экономии будут использовать один респиратор длительное время, что практически превратит его в дополнительный источник распространения инфекции.

В Чехии введен режим ЧС, с 21.00 до 5.00 действует комендантский час. Три района – Хеб и Соколов на западе и Трутнов на востоке - закрыты для въезда и выезда, там число больных COVID-19 в три-четыре раза больше, чем в среднем по стране.

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