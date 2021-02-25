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  25 февраля 2021
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Обеспечение поливной водой в Узбекистане в этом году может сократиться на 25%, - президент

CentralAsia (UZ) -  В этом году ожидается, что водоснабжение во время поливного сезона в Узбекистане будет на 25% ниже нормы.

Об этом было заявлено 24 февраля на прошедшем под председательством президента Шавката Мирзиёева видеоселекторном совещании, посвященном обсуждению приоритетных задач сельского и водного хозяйства на текущий год.

Как сообщает пресс-служба президента, на встрече подчеркивалось, что крайне важно не допустить «расточительного использования воды». Отмечается, что «за счет внедрения водосберегающих технологий на 430 тысячах гектарах» можно сэкономить 3 миллиарда кубометров воды.

Как отмечалось на совещании, по предварительным оценкам, в феврале-апреле этого года для производства систем капельного орошения и труб потребуется 35-40 тысяч тонн полиэтилена. В связи с этим на срок до 1 октября отменена пошлина на импорт полиэтилена и полипропилена, необходимых для водосберегающих технологий.

Министерству водного хозяйства поручено отремонтировать и обновить 3 тысяч насосов, а также внедрить систему онлайн-мониторинга потребления электроэнергии и воды на насосных станциях.
Также на встрече было заявлено, что на стабильное обеспечение аграрной отрасли финансовыми ресурсами в этом году Фонду сельского хозяйства направляется 24 триллиона сумов ($2,3 млрд).

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