[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ереване проходит мирный митинг в поддержку Пашиняна

CentralAsia (CA) -  Утром 25 февраля Пашинян призвал своих сторонников выйти на площадь республики, где обещал выступить перед ними. На площади Свободы в Ереване уже собрались сторонники Пашиняна, сообщает ВВС.

Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства страны. Сам премьер назвал заявление военных попыткой переворота и отправил в отставку начальника генштаба Оника Гаспаряна.

На площади свободы собираются и противники Пашиняна.

Между сторонниками и противниками Пашиняна начинаются стычки.

Армянская служба нацбезопасности требует воздержаться от действий, угрожающих национальной безопасности, и обещает отреагировать на любые подобные шаги.

Новости по теме:

print
  • В Намангане после визита Мирзиёева уволены глава и прокурор города
  • Российский актер Дмитрий Писаренко найден мертвым в своей квартире
  • Обнаруженный в Узбекистане динозавр оказался двоюродным братом диплодока, - исследование


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com