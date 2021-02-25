В Ереване проходит мирный митинг в поддержку Пашиняна
- Азия и мир, политика
- 17:08, 25 февраля 2021
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CentralAsia (CA) - Утром 25 февраля Пашинян призвал своих сторонников выйти на площадь республики, где обещал выступить перед ними. На площади Свободы в Ереване уже собрались сторонники Пашиняна, сообщает ВВС.
Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства страны. Сам премьер назвал заявление военных попыткой переворота и отправил в отставку начальника генштаба Оника Гаспаряна.
На площади свободы собираются и противники Пашиняна.
Между сторонниками и противниками Пашиняна начинаются стычки.
Армянская служба нацбезопасности требует воздержаться от действий, угрожающих национальной безопасности, и обещает отреагировать на любые подобные шаги.