В Ереване проходит мирный митинг в поддержку Пашиняна

CentralAsia (CA) - Утром 25 февраля Пашинян призвал своих сторонников выйти на площадь республики, где обещал выступить перед ними. На площади Свободы в Ереване уже собрались сторонники Пашиняна, сообщает ВВС.

Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства страны. Сам премьер назвал заявление военных попыткой переворота и отправил в отставку начальника генштаба Оника Гаспаряна.

На площади свободы собираются и противники Пашиняна.

Между сторонниками и противниками Пашиняна начинаются стычки.

Армянская служба нацбезопасности требует воздержаться от действий, угрожающих национальной безопасности, и обещает отреагировать на любые подобные шаги.