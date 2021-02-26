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  26 февраля 2021
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За сутки в России коронавирус выявили у 11 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России зарегистрировано 11 086 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе выявлено активно 1 323 (11,9%) случаев без клинических проявлений.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 110,2 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 165 тыс. - за последние сутки.

Под медицинским наблюдением остаются 575 тыс. 749 человек.

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