В Ереване проходит акция протеста с требованием отставки Пашиняна
- Азия и мир, общество
- 17:50, 27 февраля 2021
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CentralAsia (CA) - Сторонники оппозиции Армении собрались на акции протеста у здания парламента.
Как сообщает «Новости Армении», протестующие требуют отставки Никола Пашиняна с поста премьер-министра.
Уже двое суток требующие отставки Пашиняна находятся на проспекте Баграмяна. Участники акции разбили палатки, установили печки и здесь же ночуют, говорится в статье.
Акции сторонников оппозиции в Армении начались после подписания трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Кроме Никола Пашиняна заявление было подписано президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.