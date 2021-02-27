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  27 февраля 2021
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В Ереване проходит акция протеста с требованием отставки Пашиняна

CentralAsia (CA) -  Сторонники оппозиции Армении собрались на акции протеста у здания парламента.

Как сообщает «Новости Армении», протестующие требуют отставки Никола Пашиняна с поста премьер-министра.

Уже двое суток требующие отставки Пашиняна находятся на проспекте Баграмяна. Участники акции разбили палатки, установили печки и здесь же ночуют, говорится в статье.

Акции сторонников оппозиции в Армении начались после подписания трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Кроме Никола Пашиняна заявление было подписано президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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