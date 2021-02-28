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  28 февраля 2021
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В Узбекистане число зараженных коронавирусом достигло 79 886 человек

CentralAsia (UZ) -  За минувшие сутки в Узбекистане число инфицированных коронавирусной инфекцией достигло 79 886 человек (+50). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Новые случаи заражения выявлены в 5 регионах страны:

- в Ташкенте - 40;

- в Ташкентской области - 6;

- в Ферганской области - 2;

- в Андижанской области - 1;

- в Сырдарьинской области - 1.

Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 622.

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