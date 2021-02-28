В Узбекистане число зараженных коронавирусом достигло 79 886 человек
- Узбекистан, общество
- 16:29, 28 февраля 2021
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CentralAsia (UZ) - За минувшие сутки в Узбекистане число инфицированных коронавирусной инфекцией достигло 79 886 человек (+50). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Новые случаи заражения выявлены в 5 регионах страны:
- в Ташкенте - 40;
- в Ташкентской области - 6;
- в Ферганской области - 2;
- в Андижанской области - 1;
- в Сырдарьинской области - 1.
Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 622.