В Узбекистане число зараженных коронавирусом достигло 79 886 человек

CentralAsia (UZ) - За минувшие сутки в Узбекистане число инфицированных коронавирусной инфекцией достигло 79 886 человек (+50). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.



Новые случаи заражения выявлены в 5 регионах страны:



- в Ташкенте - 40;



- в Ташкентской области - 6;



- в Ферганской области - 2;



- в Андижанской области - 1;



- в Сырдарьинской области - 1.



Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 622.

