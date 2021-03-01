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  1 марта 2021
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В Туркменистане возобновили автобусное сообщение между Ашхабадом и Дашогузом

CentralAsia (TM) -  В Туркменистане с 1 марта возобновлено междугороднее автобусное сообщение на одном маршруте. Об этом сообщается на сайте автотранспортного агентства.

Автобусы будут курсировать два раза в неделю между Ашхабадом и Дашогузом.

Также с 1 марта в Ашхабаде возобновил работу торговый центр «Беркарар». Об этом изданию Turkmenportal сообщили в справочной службе.

Междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение в Туркменистане было приостановлено в июле 2020 года. С тех пор ограничения продлевались каждый месяц. Единственным способом перемещения между регионами остались внутренние авиарейсы, причем реальные цены на билеты в кассах резко выросли (формально ставки не менялись).

Автомобильное передвижение также ограничили, на дорогах установили посты. Гражданам приходилось пользоваться услугами нелегальных таксистов, которые объезжали посты или давали полицейским взятки (а иногда «таксистами» подрабатывали и сами полицейские).

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