В Одессе в драке у общежития вуза ранили ножом двух граждан Туркменистана

CentralAsia (TM) - Во время драки возле общежития Одесского национального политехнического университета получили ножевые ранения двое граждан Туркменистана. Об этом сообщает издание «Думская».

Драка у общежития произошла поздно вечером 25 февраля. В конфликте участвовали две компании мужчин, в общей сложности шесть человек.

В итоге двое граждан Туркменистана, один из которых учится на четвертом курсе вуза, получили проникающие ранения грудной клетки и живота, раны паховой области и плеча.

Вечером 27 февраля подозреваемый был задержан. Это 32-летний гражданин Азербайджана. Первоначально его действия расценивали как умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, а затем переквалифицировали на попытку убийства. Подозреваемый признался в содеянном. У него изъяли куртку с пятнами бурого цвета.