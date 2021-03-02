[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Одессе в драке у общежития вуза ранили ножом двух граждан Туркменистана

CentralAsia (TM) -  Во время драки возле общежития Одесского национального политехнического университета получили ножевые ранения двое граждан Туркменистана. Об этом сообщает издание «Думская».

Драка у общежития произошла поздно вечером 25 февраля. В конфликте участвовали две компании мужчин, в общей сложности шесть человек.

В итоге двое граждан Туркменистана, один из которых учится на четвертом курсе вуза, получили проникающие ранения грудной клетки и живота, раны паховой области и плеча.

Вечером 27 февраля подозреваемый был задержан. Это 32-летний гражданин Азербайджана. Первоначально его действия расценивали как умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, а затем переквалифицировали на попытку убийства. Подозреваемый признался в содеянном. У него изъяли куртку с пятнами бурого цвета.

print
  • Главы МИД Узбекистана и России обсудят подготовку визита Шавката Мирзиеева в Москву
  • Четверо граждан Узбекистана пытались незаконно из Украины вытелететь в Доминиканскую Республику
  • ВОЗ: Число случаев заражения вирусом впервые за последние 7 недель вновь увеличилось


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com