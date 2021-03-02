Глава МИД России заявил о производстве вакцины «Спутник V» в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что рассматривается возможность производства российской вакцины «Спутник V» в Узбекистане. Он отметил, что в Москве в эти дни находится делегация министерства здравоохранения Узбекистана, сообщили местные СМИ.



«В эти дни будет начинаться массовая вакцинация населения в Узбекистане... Рассматривается вопрос о производстве вакцины «Спутник V» в Узбекистане, она там была в ускоренном порядке зарегистрирована. Мы очень ценим наше сотрудничество на этом направлении», - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Узбекистана.

На днях также стало известно, что в Узбекистане одобрили применение вакцины «Спутник V».

Ранее первый заместитель министра инновационного развития, директор центра передовых технологий Шахло Турдикулова сообщила, что в Узбекистане планируют использовать для массовой вакцинации от коронавируса две вакцины – российскую «Спутник V» и китайско-узбекскую ZF-UZ-VAC 2001.