Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался против коронавируса (видео)
- Азия и мир, общество
- 14:37, 03 марта 2021
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CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский вчера получил вакцинацию против коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии. Об этом сообщает телеканал «Дом».
Зеленский привился в военном госпитале в Северодонецке.
«Я вакцинируюсь вместе с военными и считаю, что это правильно», – сказал президент.
Он добавил, что бояться прививки не стоит, самочувствие после процедуры остаётся в норме, и предложил всем привиться вакциной.