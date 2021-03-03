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  3 марта 2021
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Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался против коронавируса (видео)
кадр из видео
кадр из видео

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский вчера получил вакцинацию против коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии. Об этом сообщает телеканал «Дом».

Зеленский привился в военном госпитале в Северодонецке.

«Я вакцинируюсь вместе с военными и считаю, что это правильно», – сказал президент.

Он добавил, что бояться прививки не стоит, самочувствие после процедуры остаётся в норме, и предложил всем привиться вакциной.


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