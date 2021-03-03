Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался против коронавируса (видео)

кадр из видео

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский вчера получил вакцинацию против коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии. Об этом сообщает телеканал «Дом».



Зеленский привился в военном госпитале в Северодонецке.



«Я вакцинируюсь вместе с военными и считаю, что это правильно», – сказал президент.



Он добавил, что бояться прививки не стоит, самочувствие после процедуры остаётся в норме, и предложил всем привиться вакциной.



