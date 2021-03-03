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  3 марта 2021
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Туркменистан за два месяца года экспортировал через Россию более 320 тыс тонн нефти

CentralAsia (TM) -  Туркменистан в январе-феврале 2021 года поставил на экспорт транзитом через систему нефтепроводов Российской Федерации 320,46 тыс. тонн нефти (в феврале 240,66 тыс. тонн). Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса.

Туркменистан по экспорту нефти транзитом через РФ стабильно занимает второе место, уступая лишь Казахстану, который за январь-февраль 2021 года экспортировал 2,14 млн тонн (в феврале – 1,1 млн тонн).

В сообщении отмечается, что экспорт самой России в страны дальнего зарубежья значительно снизился. Так, РФ в январе-феврале 2021 года экспортировала в страны дальнего зарубежья 32,83 млн тонн нефти, что на 21,6% меньше, чем за такой же период 2020 года. При этом, российские нефтяные компании за этот период нарастили поставки нефти в страны ближнего зарубежья на 232,7% – до 2,36 млн тонн.

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