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  3 марта 2021
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Сын президента Туркменистана презентовал журнал об алабаях

CentralAsia (TM) -  2 марта в отеле «Спорт» Олимпийского городка Ашхабада прошел форум по совершенствованию национального собаководства с участием председателя Международной ассоциации «Türkmen alabaý itleri» Сердара Бердымухамедова. Об этом сообщает госинформагентство агентство ТДХ.

Перед началом мероприятия его участники ознакомились с выставкой книг президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Затем выступил сын президента, который отметил, что первостепенная задача Ассоциации – сохранение и приумножение традиций национальной школы собаководства, применение методов народной селекции и современных достижений мировой науки.

Бердымухамедов также сообщил, что в целях развития в стране собаководства Ассоциация стала выпускать журнал «Türkmeniň nusgalyk alabaýy» («Образцовый алабай туркмен»).

Участникам встречи также напомнили, что сейчас строится карантинный центр в Ахалском велаяте, в Балканском, Дашогузском, Лебапском, Марыйском велаятах и Ашхабаде – племенные центры, в столице также возводится комплекс Международной ассоциации «Türkmen alabaý itleri».

Ранее глава государства поручил совместить День алабая с Национальным праздником туркменского скакуна, которые будут отмечать вместе в последнее воскресенье апреля.

В этот день пройдет конкурс красоты алабаев и соревнования по аджилити (соревнования, в которых человек, называемый проводником, спортсменом, иногда — хэндлером, направляет собаку через полосу препятствий, – прим.ред.). Собаке-победителю присудят медаль и титул «Отважный алабай года».

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