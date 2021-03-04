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  4 марта 2021
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В Турции пропал глава курьерской службы из Туркменистана

CentralAsia (TM) -  В Стамбуле исчез гражданин Туркменистана Ширали Садыков — глава курьерской службы Sadyk Kargo. Об этом 3 марта сообщила «Хроника Туркменистана».

С 1 декабря грузы, отправляемые мигрантами в Туркменистан через Sadyk Kargo, перестали поступать в офис фирмы в бывшем центре торжеств Ajaiý в Туркменабаде. Родственники Садыкова, работающие в офисе, говорили клиентам, что с ним пропала связь. Отправители грузов начали разыскивать бизнесмена в Стамбуле. Но оказалось, что его телефоны отключены, а сотрудники фирмы не знают, где он.

Мигранты обратились в прокуратуру, заявив, что им нанесен ущерб на сумму $55 тысяч. Готовится возбуждение уголовного дела.

Садыков родился в Чарджевском этрапе Лебапского велаята в 1984 году. Один из его братьев работает адвокатом, а второй — участковым. Отправкой грузов из Турции в Туркменабад он занимался на протяжении пяти лет.

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