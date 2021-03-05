[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В детских садах Туркменистана запретили показывать детям мультфильмы на турецком языке - СМИ

CentralAsia (TM) -  В детских садах Туркменистана запретили показывать турецкие мультфильмы и передачи, после того как дети заговорили на турецком языке, сообщают «Хроники Туркменистана».

В феврале после проверки детских садов в этрапах Фарап, Саят, Дянев Лебапского велаята выяснилось, что малышам включают телевизор с турецкими каналами, по которым часто показывают детские передачи и мультфильмы.

Так как туркменский и турецкие языки похожи, дети быстро заучивают услышанные слова и используют их в детсадах и дома.

По итогам проверок принято решение запретить в дошкольных учреждениях включать турецкие каналы. Участковым поручено 2-3 раза в неделю проверять исполнение указания. Если телеканал будет включен, виновный – заведующий, воспитатель или няня, может быть уволен.

Заведующим также поручено провести беседы с родителями, чтобы они минимизировали время просмотра детьми турецких каналов.

print
  • Утверждена программа «Улучшение доступа к финансам в Монголии»
  • Узбекистан занял 108-е место в Индексе экономической свободы
  • В Узбекистане за сутки выявили 46 новых случаев коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com