В детских садах Туркменистана запретили показывать детям мультфильмы на турецком языке - СМИ

CentralAsia (TM) - В детских садах Туркменистана запретили показывать турецкие мультфильмы и передачи, после того как дети заговорили на турецком языке, сообщают «Хроники Туркменистана».

В феврале после проверки детских садов в этрапах Фарап, Саят, Дянев Лебапского велаята выяснилось, что малышам включают телевизор с турецкими каналами, по которым часто показывают детские передачи и мультфильмы.

Так как туркменский и турецкие языки похожи, дети быстро заучивают услышанные слова и используют их в детсадах и дома.

По итогам проверок принято решение запретить в дошкольных учреждениях включать турецкие каналы. Участковым поручено 2-3 раза в неделю проверять исполнение указания. Если телеканал будет включен, виновный – заведующий, воспитатель или няня, может быть уволен.

Заведующим также поручено провести беседы с родителями, чтобы они минимизировали время просмотра детьми турецких каналов.