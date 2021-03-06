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  6 марта 2021
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В Таджикистане убийцу и насильника 11-летней девочки приговорили к пожизненному сроку

CentralAsia (TJ) -  Верховный суд Таджикистана приговорил 38-летнего жителя города Вахдат Зафара Раджабова за изнасилование и убийство 11-летней девочки к пожизненному сроку, сообщает пресс-центр Генпрокуратуры Таджикистана.

25 августа прошлого года на территории 9 километра столицы осужденный разговорился с 11-летней Зулолой Сафаровой, которая гуляла одна, и отвел ее на ж/д станцию Душанбе-Вахдат, где в укромном месте попытался снять с нее одежду.

«Девочка стала сопротивляться, и тогда Раджабов ударил ее. Зулола Сафарова упала, ударилась головой и потеряла сознание. Пользуясь ее состоянием и беспомощностью, Раджабов изнасиловал ее и скрылся с места преступления. Девочка же от полученной травмы головы скончалась на месте», - сообщает Генпрокуратура.

Приговором Верховного суда Таджикистана Зафар Раджабов был приговорен к пожизненному тюремному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима, передает Азия Плюс.
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