Правозащитники просят ЕСПЧ остановить депортацию Розгельды Чолиева в Туркменистан

CentralAsia (TM) - Адвокат Сети «Миграция и право» Роза Магомедова направила обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о применении Правила 39 регламента ЕСПЧ в связи с угрозой принудительной высылки из России Розгельды Чолиева, преследуемого за критику туркменских властей, сообщает ПЦ «Мемориал».

Туркменский студент со 2 марта находится в московском аэропорту «Шереметьево», куда прилетел рейсом из Стамбула.

Пограничники отказываются пропускать его, несмотря на действующую российскую визу, ссылаясь на то, что из-за пандемии ему, как гражданину Туркменистана, закрыт въезд в Россию, сообщает ПЦ «Мемориал».

За прошедшие трое суток Чолиев неоднократно пытался подать заявление на предоставление ему убежища, как это предусмотрено российским законом «О беженцах», однако принимать этот документ пограничники отказываются. Вместо этого ему угрожают депортацией и передачей властям Туркменистана.

После этого студент безуспешно пытался подать прошение через полицию и миграционную службу. Обращение не регистрируют.

Тем временем туркменские спецслужбы начали оказывать давление на родственников Розгельды в Туркменистане. 3 марта сотрудники МНБ забрали на допрос его родителей, заявив, что Россия отправит Чолиева в Турцию, откуда его доставят в Туркменистан, сообщают Хроники Туркменистана.

Розгельды Чолиев, обучавшийся в Карачаево-Черкесском государственном университете им. У.Д.Алиева, с середины 2020 года выкладывал на канале в YouTube ролики, на которых критикует политику туркменских властей и президента Гурбангулы Бердымухамедова.