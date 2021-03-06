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  6 марта 2021
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Папа Римский посетил духовного лидера шиитов Ирака
Духовный лидер шиитов Ирака великий аятолла Али Систани и Папа Римский Франциск © AP Photo/Vatican Media
Духовный лидер шиитов Ирака великий аятолла Али Систани и Папа Римский Франциск © AP Photo/Vatican Media

CentralAsia (CA) -  Папа Римский Франциск провел первую в истории папства встречу с духовным лидером шиитов Ирака великим аятоллой Али Систани, передает ТАСС.

Как сообщает в субботу служба печати Святого престола, беседа носила строго личный характер и состоялась в резиденции в Эн-Наджафе - духовном центре мусульман-шиитов, где захоронен первый шиитский имам Али - двоюродный брат и зять пророка Мухаммеда.

Папа Римский подчеркнул необходимость диалога разных религий во имя установления мира во всем Ближневосточном регионе, сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

"Встреча продлилась около 40 минут. И на ней Папа Франциск подчеркнул важность сотрудничества и дружбы между религиозными общинами во имя развития диалога, который послужит миру в Ираке и во всем регионе. Понтифик также поблагодарил великого аятоллу за то, что он встал на защиту слабых перед лицом насилия самых тяжелых лет, подчеркивая святость человеческой жизни и призывая к единству иракского народа", - сообщил Бруни.

По шиитской традиции считается, что в мечети имама Али в Эн-Наджафе погребены пророки Адам и Ной (Нух).

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