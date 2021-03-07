Цогтбаатар завоевал золото одолев казахстанца Жансая Смагулова в Ташкенте

CentralAsia (MNG) -

По итогам второго дня Большого Шлема в Ташкенте в лидерах Япония, Монголия и Корея.

По итогам второго дня Большого Шлема в Ташкенте в лидерах Япония, Монголия и Корея.

Во второй день список победителей пополнился монголом Цогтбаатаром Цэнд-Очиром в -73кг, итальянцем Кристианом Парлати в -81кг, а также японками Мику Таширо в -63кг и Чизуру Араи в -70кг.



