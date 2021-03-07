[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Цогтбаатар завоевал золото одолев казахстанца Жансая Смагулова в Ташкенте

CentralAsia (MNG) -  

По итогам второго дня Большого Шлема в Ташкенте в лидерах Япония, Монголия и Корея.

2

Во второй день список победителей пополнился монголом Цогтбаатаром Цэнд-Очиром в -73кг, итальянцем Кристианом Парлати в -81кг, а также японками Мику Таширо в -63кг и Чизуру Араи в -70кг.

4

Цогтбаатар Цэнд-Очир начал соревнования в Ташкенте во втором туре. В ходе турнира он победил спортсменов из Португалии, Узбекистана, России, и еще из Узбекистана и Казахстана.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Президент США разрешил пересмотреть свои полномочия по нанесению ударов за границей
  • В Казахстане за сутки выявили 832 новых случая Covid-19
  • Цогтбаатар завоевал золото одолев казахстанца Жансая Смагулова в Ташкенте


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com