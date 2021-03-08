Монголия заняла 2-е место в общем зачете турнира по дзюдо «Большой Шлем» в Ташкенте 2021

CentralAsia (MNG) - Монголы заняли второе место в общекомандном зачете международного турнира по дзюдо «Большой Шлем», который завершился в Ташкенте.

В общекомандном зачете на первом месте с большим отрывом японцы — 9 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль у родоначальников дзюдо: всем 11 членам команды удалось добраться до пьедестала.









Монголия добавила в свою копилку побед — 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали. В заключительный день копилка сборной Монголии пополнилась бронзовой медалью, которой молодой борец Гончигсурэн Батхуяг завоевал свою первую ценную медаль на международной арене. Он одолел узбекстанца Аклмуродбека Худойбердиева.

Корейцы заняли третье место с 1 золотой, 1 серебряной и 4 бронзовыми медалями.

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