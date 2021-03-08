В Ташкенте прошел международный турнир "Большого шлема" по дзюдо

CentralAsia (UZ) - В столичном комплексе «Хумо Арена» завершился международный турнир «Большого Шлема» по дзюдо, в котором принимали участие около 500 дзюдоистов из 71 стран мира.

Турнир проходил впервые в Ташкенте, в течении трех дней.

По итогам турнира дзюдоисты Узбекистана завоевали 2 серебряные и 4 бронзовые медали. Отметим, что 9 лет назад, в турнире «Большого Шлема» который проходил в Москве, делегация нашей страны выиграла 6 медалей (3 золота, 2 серебра и 1 бронзу), сообщает пресс-служба НОК.

На первом месте в общекомандном зачете- сборная Япония. Делегация принимала участие с 11 спортсменами и все они завоевали медали: 9 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль.

На втором месте – Монголия, на третьем – Южная Корея. Узбекистан на 6-м месте турнирной таблицы.