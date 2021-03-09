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  9 марта 2021
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В Таджикистане построят 1,5 тыс. км международной дороги

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане в ближайшие годы планируют построить и сдать в эксплуатацию 1,5 тыс. км международных дорог. Об этом пишет Авеста.

По данным профильных ведомств республики, в настоящее время, в транспортной сфере продолжается реализация 15 государственных инвестиционных проектов на общую сумму 8 млрд сомони.

Как ожидается, реализация четырех из них завершится в текущем году.

В частности, будут построены и сданы в эксплуатацию участки Душанбе-Кызылкала автомагистрали Душанбе-Бохтар с затратой 1,6 млрд сомони, Куляб-Шамсиддин Шохин и Шкев-Калаихумб автомагистрали Куляб-Калаихумб, проектной стоимостью 780 млн сомони и автомобильной дороги Куляб-Муминабад на сумму около 250 млн сомони.

Для строительства и реконструкции транспортной и коммуникационной инфраструктуры, создания транзитных транспортных коридоров в текущем году начнется реализация еще 10 государственных инвестиционных проектов на общую сумму 8 млрд сомони.

В рамках этих проектов будет осуществлено строительство дороги Обигарм-Нурабад, участков Калаихумб-Вандж автомагистрали Душанбе-Кульма, Кызылкала-Бохтар автомагистрали Душанбе-Бохтар, автомобильных дорог Хулбук-Темурмалик-Кангурт и другие.

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