Монголка назначена судьей Олимпийских игр в Токио по тяжелой атлетики

CentralAsia (MNG) - Монгольский судья Л. Одгэрэл назначена судьей соревнований по тяжелой атлетике Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Одгэрэл Лхагвасурэн родилась 14 июня 1982 года в городе Баруун-Урт аймака Сухбаатар.

Она окончила университет физкультуры «Их шавь» в Улан-Баторе и Пекинский университет физкультуры как тренер по тяжелой атлетике.

Она завоевала первую континентальную серебряную медаль на чемпионате Азии среди женщин по тяжелой атлетике в Цинхуандао в 2013 году, и получила квалификацию международного судьи в 2012 году.





Л. Одгэрэл семь раз была приглашена, чтобы судить чемпионат мира, судить Восточноазиатские игры в Тяньцзине-2013, Универсиаду в Тайбэе-2017, Азиатские игры в Джакарте-2018 и Юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе-2018.

Она стала первой женщиной в истории тяжелой атлетики Монголии, назначенной судьей на Олимпийских играх.

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